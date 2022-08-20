TBMM Başkanı Şentop, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

20.08.2022 21:02
TBMM Başkanı Şentop, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Şentop, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün arka arkaya aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini dağladı. Mardin Derik'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Mardin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi - Son Dakika
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