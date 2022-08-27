"Moldova ile iş birliğine dayalı dostane ilişkilerimizin istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam etmesinden memnuniyet duyuyor, yakın zamanda ülkenize gerçekleştireceğim resmi ziyaretin parlamentolar arası ilişkilerimize ivme kazandıracağına inanıyorum. Bu vesileyle zatıalinize ve şahsınızda Moldova Parlamentosunun kıymetli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Moldova, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop, Moldova Cumhuriyeti Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika

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