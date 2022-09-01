TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan'ın bağımsızlık gününü kutladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan'ın bağımsızlık gününü kutladı

01.09.2022 10:00
TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan'ın bağımsızlık gününü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan'ın bağımsızlık gününü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan'ın bağımsızlık gününü kutladı.

Şentop, bağımsızlık günü dolayısıyla Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi Senato Başkanı Tenzile Narbayeva ile Özbekistan Cumhuriyeti Yasama Meclisi Başkanı Nuriddinjon İsmailov'a tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Özbekistan'ın bağımsızlık gününü kutlayan Şentop, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmasından duyduğu gururu dile getirdi.

TBMM Başkanı Şentop, mektubunda şunları kaydetti:

"Ortak tarih ve medeniyete sahip olduğumuz dost ve kardeş Özbekistan ile Kapsamlı Stratejik Ortaklık düzeyine çıkarttığımız ilişiklerimizin her alanda olduğu gibi parlamentolar arası düzeyde de müşterek çabalarımızla her geçen yıl daha da geliştiğini ve güçlendiğini görmekten memnuniyet duyuyorum.

Geçtiğimiz haziranda Kırgızistan'da düzenlenen TÜRKPA 11. Genel Kurul Toplantısında kararlaştırıldığı üzere, 27-29 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek 12. Genel Kurul Toplantımız vesilesiyle zatıalilerinizi ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımı bu fırsattan istifade belirtmek isterim. Bu vesileyle zatıalilerine sağlık ve mutluluk, dost ve kardeş Özbek halkına esenlik dileklerimi yineliyorum."

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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, DOST Partisi, Özbekistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan'ın bağımsızlık gününü kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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