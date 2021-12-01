TBMM Başkanı Mustafa Şentop Polonya'da - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile görüşmesinde terörle mücadelede iş birliği çağrısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şentop, Witek ile görüşmesinde, PKK ile mücadelede Polonya ve Avrupalı müttefiklerden desteğin devamını beklediklerini söyledi.

"Bir başka mücadele ettiğimiz terör örgütü FETÖ" diyen Şentop, şunlar kaydetti:

"15 Temmuz'da darbe teşebbüsüyle ilgili hukuki süreçlerin sonunda, bu planlamanın arkasında FETÖ olduğu kesinleşti. Bir kısmı Avrupa'ya kaçtı. Türkiye dışında bazı ülkelerde de faaliyetleri var. Yeni jenerasyon uluslararası bir terör örgütü. Ticari kuruluşlar ve eğitim kurumlarıyla asıl faaliyetlerini perdeleyen bir örgüt. Bu mücadelemizde suçluların iadesi bağlamında daha yakın bir işbirliği geliştireceğimize inanıyoruz. Bu mücadelemizde Polonya ve diğer müttefiklerimizin güçlü desteğini bekliyoruz."

Türkiye ile Polonya arasındaki derin dostluk bağlarının sembollerini oluşturacak kültürel projelere büyük önem atfettiklerini belirten Şentop, Varşova Lazienki Parkı'nda zamanında bulunan Türk Evi'nin yeniden yapılması konusunda Witek'ten destek istedi.

Polonya Meclis Başkanı Witek de ülkelerinin sınırında ciddi bir sorun olduğunu, Polonya'nın bu durumla baş etmek için müttefik aradığını söyledi.

Belarus'un ormanlarda göçmenlere eğitim verdiğini, sınırda sadece dikenli teller olduğunu ve duvar örmeyi düşündüklerini belirten Witek, "İllegal göçmenler ile yasal göçmenleri ayrıca biliyoruz. Belarus'ta bulunan göçmenlerin, onların varmak istedikleri yer Polonya değil batı Avrupa. Bizler, Avrupa hukukunu çiğnememek için geçişlerine izin vermiyoruz. Hibrit bir savaş var. Bu savaşta Polonya adına yanlış bir propaganda var. Biz vicdansız bir ülke değiliz." dedi.