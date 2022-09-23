TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü'nü kutladı

23.09.2022 21:02
TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü dolayısıyla Şura Konseyi Başkanı Abdullah Mohammed Ibrahim Al-Sheikh'e tebrik mesajı gönderdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü dolayısıyla Şura Konseyi Başkanı Abdullah Mohammed Ibrahim Al-Sheikh'e tebrik mesajı gönderdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'ın Milli Günü münasebetiyle zatıalinizi ve Suudi Arabistan halkını, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve şahsım adına en kalbi duygularla tebrik ederim.

Ülkelerimiz arasında köklü tarihi ve kültürel bağlar temelinde gelişen ilişkilerimizin, Parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliği sayesinde müşterek değer ve menfaatler istikametinde daha da zenginleşeceğine olan inancım tamdır.

Bu vesileyle zatıalinize ve Suudi Arabistan Şura Konseyi'nin kıymetli üyelerine en iyi dileklerimi iletirim."

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika

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