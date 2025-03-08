TBMM Başkanı'ndan Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı'ndan Kadınlar Günü Mesajı

Kurtulmuş, kadınların toplumdaki rolünü vurgulayarak birlikte güçlü bir gelecek inşa etmeye çağırdı.

08.03.2025 13:16
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı olması için tüm gücümüzle gayret ettiğimiz Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı, ülkemiz için büyük fırsatlar barındırıyor. Bu fırsatları kazanımlara dönüştürme mücadelesinde, kadın-erkek omuz omuza vererek daha güçlü bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Sevgi, özveri, şefkat ve merhametleriyle aileye, topluma, insanlığa ve hayata değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kurtulmuş, kadınların, tarih boyunca fedakarlıklarıyla, cesaretleriyle ve azimleriyle nesilden nesile ilham kaynağı olduğunu, toplumun her katmanında öncü rol üstlendiğini vurguladı.

Milli Mücadele'den Cumhuriyet'in inşasına, bilimden sanata, ekonomiden siyasete, hayatın her alanında kadınların Türkiye'nin gelişmesine büyük katkısı olduğunun altını çizen Kurtulmuş, bugün gelinen noktada, Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere, iş dünyasında, akademide, sanatta ve tüm yaşam alanlarında kadınların güçlü bir şekilde varlığına ve bu alanlardaki temsiliyetine tanık olmanın gurur verici olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı olması için tüm gücümüzle gayret ettiğimiz Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılı, ülkemiz için büyük fırsatlar barındırıyor. Bu fırsatları kazanımlara dönüştürme mücadelesinde, kadın-erkek omuz omuza vererek daha güçlü bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca ve hassaten, başta Gazze olmak üzere yeryüzünün her tarafında akıl almaz zulümlere maruz kaldığı halde, heybelerindeki tükenmez ümitle, tıpkı vatanlarını koruyan Filistinli kadınlar gibi direnen tüm kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yürekten selamlıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı'ndan Kadınlar Günü Mesajı - Son Dakika

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