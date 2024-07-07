TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'na teşekkür etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'na teşekkür etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya mağlup olan A Milli Futbol Takımı'na teşekkür etti. Kurtulmuş, takımın turnuva boyunca gösterdiği performansı ve ülkeyi temsil etme başarısını kutladı.

07.07.2024 00:55
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı'na teşekkür etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Turnuva boyunca yüreğini ortaya koyan, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden A Milli Futbol Takımımızı kutluyor, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran milli sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Yeni hedeflere, yeni zaferlere bizim çocuklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'na teşekkür etti - Son Dakika

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