TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay için başsağlığı diledi - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'a Allah'tan rahmet diledi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.

13.02.2024 19:07
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'a Allah'tan rahmet diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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