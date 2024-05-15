TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grubu\'nu ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek. Kurtulmuş, daha önce CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşmüştü. AK Parti'nin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinlemek için bu ziyaret AK Parti TBMM Grubu yetkilileriyle gerçekleşecek.

15.05.2024 16:58
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek.

Mecliste grubu bulunan siyasi partilere yeni anayasa konusunda başlattığı ziyaretler kapsamında daha önce CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşen Kurtulmuş, yarın AK Parti TBMM Grubu yetkilileriyle bir araya gelecek.

Kurtulmuş, grubu bulunan siyasi partilere yaptığı ziyaretlerin son durağında AK Parti'nin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek - Son Dakika

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