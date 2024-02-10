TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aziz Yeniay'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aziz Yeniay'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aziz Yeniay\'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak, 'Demokrasinin en önemli göstergelerinden olan özgür seçim ortamında sıkılan her kurşun, milli iradeye karşı yapılmış bir eylemdir. Bugüne kadar demokrasimizi hedef alan hiçbir eylem amacına ulaşamadı, asla ulaşamayacak.' ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: 'AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a seçim çalışmaları esnasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyorum. Demokrasinin en önemli göstergelerinden olan özgür seçim ortamında sıkılan her kurşun, milli iradeye karşı yapılmış bir eylemdir. Bugüne kadar demokrasimizi hedef alan hiçbir eylem amacına ulaşamadı, asla ulaşamayacak. Emniyet güçlerimizin bu saldırının faillerini yakalayacağına ve hukukun gereğinin yapılacağına olan inancım tamdır. Saldırıda ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Birliğimize, kardeşliğimize asla zarar veremeyecekler.'

10.02.2024 20:35
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınayarak, "Demokrasinin en önemli göstergelerinden olan özgür seçim ortamında sıkılan her kurşun, milli iradeye karşı yapılmış bir eylemdir. Bugüne kadar demokrasimizi hedef alan hiçbir eylem amacına ulaşamadı, asla ulaşamayacak." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a seçim çalışmaları esnasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyorum.

Demokrasinin en önemli göstergelerinden olan özgür seçim ortamında sıkılan her kurşun, milli iradeye karşı yapılmış bir eylemdir. Bugüne kadar demokrasimizi hedef alan hiçbir eylem amacına ulaşamadı, asla ulaşamayacak. Emniyet güçlerimizin bu saldırının faillerini yakalayacağına ve hukukun gereğinin yapılacağına olan inancım tamdır. Saldırıda ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Birliğimize, kardeşliğimize asla zarar veremeyecekler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aziz Yeniay'a yapılan silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika


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