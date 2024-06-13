TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cemil Meriç'i Vefatının 37. Yılında Rahmetle Andı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 37. yılında yazar ve mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli entelektüellerden biri, üstat Cemil Meriç'i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Yaşadığı çağın ötesini aydınlatacak düşünceleri ve kıymetli eserleriyle hafızalarımızda ve yüreğimizde yeri bakidir. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.