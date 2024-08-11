TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in 2. Dönem Meclisi'ni kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in 2. Dönem Meclisi'ni kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet\'in 2. Dönem Meclisi\'ni kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyeti ilan eden 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, milletin ortak hedefleri doğrultusunda yol yürümeye devam edeceklerini belirtti.

11.08.2024 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletin ortak hedefleri doğrultusunda yol yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Kurtulmuş, Cumhuriyeti ilan eden 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Aziz milletimizden aldığı güçle, 11 Ağustos 1923 günü zor koşullarda açılan, kısa süre sonra da Cumhuriyet'imizi ilan eden 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış gününü derin bir saygıyla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Meclisin o gün açılan kapılarının, ülkemizin millet iradesi ve bağımsızlık yolunda attığı önemli adımları müjdelediğini aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün önderliğinde açılan, milli egemenliğimizin teminatı olan Meclisimizin bu özel gününü kutluyor ve faaliyetlerimize emeği geçen tüm milletvekillerimize minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Milletimizden aldıkları vekaletle yaptıkları özverili çalışmaları ve fedakarlıkları, kuruluş sürecinde ve sonrasında kritik bir rol oynamıştır. Gazi Meclisimiz, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde tarihi bir başarıya imza attığı o mücadele dolu günlerin en büyük eseridir. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu esası üzerine kurulduğunu her daim hatırlayarak, millet iradesinin tecelligahı olma görevini kararlılıkla sürdürecektir."

Kurtulmuş, "Cumhuriyet'imizin ikinci asrında, geçmişin mirasını yaşatarak, demokratik değerlerimizi ve hukuk devleti anlayışımızı daha da güçlendirmek, hepimizin ortak hedefidir. Milletimizin ortak hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, Meclisimizin ve Cumhuriyet'imizin kurucularını saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in 2. Dönem Meclisi'ni kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:23 Sinvar’ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir’den bir skandal tehdit daha Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha
11:53 İktidar kulislerinde gündem Soylu’nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
10:43 Asrın depremi 800 olan mahalle nüfusunu 10 kat artırdı Asrın depremi 800 olan mahalle nüfusunu 10 kat artırdı
10:42 Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı! Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı
12:28 Hande Yener’in öfkesi dinmiyor: Atatürk’ten sonra senin ne haddine Hande Yener'in öfkesi dinmiyor: Atatürk'ten sonra senin ne haddine
12:18 Erman Toroğlu’nun yeni imajı bomba Ekranda görenler televizyonun ayarıyla oynadı Erman Toroğlu'nun yeni imajı bomba! Ekranda görenler televizyonun ayarıyla oynadı
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:28 MEB duyurdu: 2 Fransız okuluna yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak MEB duyurdu: 2 Fransız okuluna yeni Türk öğrenci kaydı yapılmayacak
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 14:57:10. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in 2. Dönem Meclisi'ni kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement