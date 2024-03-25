TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Yetimler Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Yetimler Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Yetimler Günü'nü kutlayarak, çocukların haklarını gözeterek daha güzel bir gelecek hazırlama umuduyla gül yüzlü çocukları gözlerinden öptüğünü ve sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat dilediğini belirtti.

25.03.2024 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünya Yetimler Günü'nü kutluyor, gül yüzlü çocuklarımızı gözlerinden öpüyor; sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Dünya Yetimler Gününü sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kutladı.

"Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır." hadis-i şerifini aktaran Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hadis-i şerif kutlu Peygamberimizin (S.A.V) emaneti yetimleri koruyarak, haklarını gözeterek, onlara daha güzel bir gelecek hazırlayarak, Peygamberimizle cennette yan yana olmak umuduyla; Dünya Yetimler Günü'nü kutluyor, gül yüzlü çocuklarımızı gözlerinden öpüyor; sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum."

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Dünya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Yetimler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:47 Yargıtay başkanlığı seçimleri 4. tura kaldı Yargıtay başkanlığı seçimleri 4. tura kaldı
14:42 Zeydan Karalar’ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın Zeydan Karalar'ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın
14:38 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
15:20 Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak Aracını evin duvarına asarak cezalandırıyor: 2 yıl kesinlikle duracak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
13:27 Harry ve Meghan, Kate’in kanser teşhisiyle ilgili bilgilendirilmedi Harry ve Meghan, Kate'in kanser teşhisiyle ilgili bilgilendirilmedi
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 16:01:39. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Yetimler Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement