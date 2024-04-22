TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Dünyadaki Bütün Çocuklar İnsanlık Ailesinin Bir Ferdidir

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Dünyanın neresinde olursa olsun bütün çocuklar bizim evlatlarımızdır, ana dili ne olursa olsun yaşadığı şartlar ne olursa olsun, dünyadaki bütün çocuklar insanlık ailesinin bir ferdidir." - ANKARA