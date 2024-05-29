TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethini kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethini kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul\'un fethini kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşım yaparak, bu büyük zaferin dünya tarihine yön veren medeniyetimizin temellerini sağlamlaştırdığını ve birlik beraberlik içinde bu mücadele ruhunu yaşatmak için çalıştıklarını belirtti. Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin bilim, sanat ve kültürde yeniden doğuşun başlangıcı olduğunu vurgulayarak, Fatih Sultan Mehmet Han ve fethin kahramanlarını rahmetle anarak, millete esenlikler diledi ve dayanışma ruhuyla geleceğe umutla bakılması gerektiğini hatırlattı.

29.05.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " İstanbul'un fethiyle birlikte, dünya tarihine yön veren medeniyetimizin temelleri sağlamlaşmıştır. Bizler de bugün, birlik ve beraberlik içinde, ecdadımızdan miras aldığımız bu kutlu mücadele ruhunu yaşatmak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, İstanbul'un fethinin 571'inci yıl dönümü dolayısıyla, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Sultan II. Mehmet Han'ın komutasında, aziz ecdadımızın destansı mücadelesiyle, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümündeyiz. Dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan bu günü büyük bir coşkuyla kutluyoruz" ifadesini kullanan Kurtulmuş, bu büyük zaferle, Doğu ve Batı medeniyetlerinin kesiştiği kadim şehrin; ilmin, barışın, sevginin ve adaletin merkezi olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İstanbul, farklı kültürlerin, dinlerin ve milletlerin bir arada yaşadığı bir hoşgörü başkenti haline gelmiştir. Fetih, sadece askeri ve siyasi bir başarı değil aynı zamanda bilim, sanat ve kültürde yeniden doğuşun başlangıcıdır. İstanbul'un fethiyle birlikte, dünya tarihine yön veren medeniyetimizin temelleri sağlamlaşmıştır. Bizler de bugün, birlik ve beraberlik içinde, ecdadımızdan miras aldığımız bu kutlu mücadele ruhunu yaşatmak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz.

Bu vesileyle, Fatih Sultan Mehmet Han ve fethin kahramanlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Büyük fethin yıl dönümünde, milletimizin her ferdine esenlikler diliyor, dayanışma ruhuyla geleceğe umutla bakmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. 29 Mayıs İstanbul'un fethi kutlu olsun."

Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Numan Kurtulmuş, Mehmet Han, İstanbul, Dünya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethini kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:01 Devlet hastanesinde skandal Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:52 Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor
10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 15:50:33. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'un fethini kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement