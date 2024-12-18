TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Başdenetçiliği Heyetini Kabul Etti

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Başdenetçiliği'ne seçilen Mehmet Akarca ile kamu denetçilerinden oluşan beraberindeki heyeti kabul etti.

Kurtulmuş, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulu'nca Kamu Başdenetçiliği'ne seçilen Mehmet Akarca ve Kamu Denetçileri Abdullah Cengiz Makas, Ertunç Erkan Balta, Fatma Benli Yalçın, Sadettin Kalkan ve Özcan Yıldız'ı Gazi Meclisimizde kabul ettik. Ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyor, Kamu Başdenetçiliği Kurumu'na yeni dönem çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.