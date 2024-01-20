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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Kanlı Ocak' katliamında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Kanlı Ocak' katliamında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kanlı Ocak' katliamında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, acılarını paylaşıyor. Azerbaycan ile birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, \'Kanlı Ocak\' katliamında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor
20.01.2024 - 12:21,
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kanlı Ocak" katliamında hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yakın tarihin kaydettiği en acı verici hadiselerden biri olan 'Kanlı Ocak' katliamında kadın, çocuk, yaşlı demeden katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, acılarını paylaşıyorum. Can Azerbaycan'ın bağımsızlığı yolunda canlarını feda eden '20 Yanvar' kahramanlarını unutmayacağız, unutturmayacağız. Azerbaycan ile neşede, hüzünde, 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla bir ve birlik olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Kanlı Ocak' katliamında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor - Son Dakika
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