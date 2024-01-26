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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazım Karabekir'i anma mesajı paylaştı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazım Karabekir'i anma mesajı paylaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Mücadele kahramanı ve devlet adamı Kazım Karabekir'i, vefatının 76'ncı yılında anmak için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş, mesajında Karabekir'i büyük bir komutan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5'inci başkanı olarak anarak, rahmetle ve minnetle andığını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazım Karabekir\'i anma mesajı paylaştı
26.01.2024 - 11:51,
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Mücadele kahramanı ve devlet adamı Kazım Karabekir'i, vefatının 76'ncı yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, "Milli Mücadelemizin büyük komutanlarından ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5'inci başkanı Kazım Karabekir Paşa'yı, vefatının seneidevriyesinde rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazım Karabekir'i anma mesajı paylaştı - Son Dakika
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