Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika temaslarını tamamlayarak Küba'ya geçti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA 10. Parlamento Başkanları Toplantısı için geldiği Meksika'nın başkenti Mexico City'de Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe öğrenen öğrencilerle bir araya gelen Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü Meksika Koordinatörü Salih Gültekin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı, daha sonra öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ da yer aldı.

Meksika'daki temaslarının ardından Küba'ya geçti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Küba'nın başkenti Havana'ya geldi. Kurtulmuş, Meksika ziyaretinin ardından geldiği Havana'daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Etensel, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ana Maria Mari Machado, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Küba-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yury Valdes Balbin ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Numan Kurtulmuş'a Küba temaslarında CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam eşlik ediyor. - HAVANA