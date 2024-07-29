TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milletvekilleriyle kulislerde sohbet etti

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet kulislerinde milletvekilleriyle sohbet etti.

Kurtulmuş, Genel Kurul çalışmaları sürerken ilk olarak AK Parti milletvekillerinin kullandığı kulise geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in karşıladığı Kurtulmuş, burada milletvekilleriyle bir süre sohbet etti.

Kurtulmuş, daha sonra muhalefet kulisine giderek burada grup başkanvekilleri ve milletvekilleriyle görüştü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, her iki kuliste de milletvekillerine tatlı ikram etti.