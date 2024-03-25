TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 15. yılında anıyor

Şırnak'ta yapılan kaçakçılık operasyonlarında 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terörün finans kaynaklarına yönelik yapılan baskınlarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Operasyonlarda, metamfetamin, bong, sigara, elektronik sigara, muhtelif emtia, cep telefonu ve kaçak çay ele geçirildi. Toplamda 29 şüpheli yakalanarak yasal işlem başlatıldı.