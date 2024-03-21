TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Nevruz Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Nevruz Bayramı'nı kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Nevruz'un farklılıkları kucaklayarak birlik ve beraberliği simgelediğini belirtti. Kurtulmuş, Nevruz'un umudu, bereketi ve tabiatın canlanışını simgelediğini ve bu bayramda bolluğun ve bereketin paylaşıldığını ifade etti. Ayrıca, Nevruz'un geçmişle bağlarımızı güçlendirme ve kültürel miraslarımızı gelecek nesillere aktarma görevini hatırlattığını vurguladı.

21.03.2024 12:39
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Nevruz, farklılıklarımızı kucaklayarak, birlikte daha güçlü olabileceğimizi hatırlatır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, umudu, bereketi ve tabiatın canlanışını simgeleyen, binlerce yıllık köklü geçmişi olan Nevruz Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını belirtti.

Nevruz'un, baharın ve dirilişin müjdecisi olduğunu, bu bayramda bolluğun ve bereketin paylaşıldığını; sevgi ve saygının pekiştirildiğini ifade eden Kurtulmuş, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya farklı coğrafyalarda kutlanan Nevruz'un, temelindeki değerlerle insanların bir araya gelip ümitlerini tazelediği bir bayram olarak birliğin ve beraberliğin simgesi olduğuna işaret etti.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"Bu kutlu gün aynı zamanda coğrafyamızın güzelliklerini keşfetme zamanıdır. Nevruz, yeni bir başlangıcın habercisidir, geleceğe umutla bakmanın zamanıdır. Allah'ın bize sunduğu nimetleri, eşsiz güzellikleri hatırlatır. Bu özel gün, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmemizi sağlar. Renk renk çiçeklerin açtığı, farklı kültürlerin bir araya geldiği bu zaman dilimi, birlikte yaşama ve birbirimizi anlama konusunda hepimize önemli mesajlar verir. Nevruz, farklılıklarımızı kucaklayarak, birlikte daha güçlü olabileceğimizi hatırlatır.

Nevruz Bayramı, aynı zamanda geçmişle bağlarımızı güçlendirme fırsatı da sunar. Köklü bir tarihe sahip olan Nevruz, kültürel ve tarihi miraslarımızı yaşatma ve gelecek nesillere aktarma görevimizi hatırlatır. Atalarımızın bize bıraktığı değerleri korumak ve geleceğe taşımak, Nevruz'un temel mesajlarından biridir. Umudu, bereketi, birliği ve doğanın güzelliklerini paylaşarak, daha yaşanabilir bir dünya için çaba göstermeliyiz. Nevruz Bayramı'nı kutlarken, barış ve huzur dolu günler diliyor, muhabbetle kalmanızı temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Nevruz Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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