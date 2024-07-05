TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas ve Başbağlar katliamlarını anarak toplumsal barış ve kardeşlik vurgusu yaptı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1993'te Sivas'ta ve Başbağlar'da hayatını kaybedenleri rahmetle yad ettiğini belirterek, "Benzer acıların tekrar yaşanmaması adına ayrılıkları değil, toplumsal barış ve kardeşliğimizi büyüterek gelecek nesillerimize huzur ve güven içinde bir Türkiye bırakmak için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1993 yılının iki derin acısı Sivas ve Başbağlar katliamlarında hayatını kaybeden masum insanların hüznünün hala ilk günkü gibi yüreklerini yaktığını kaydederek, hayatını kaybedenleri rahmetle yad ettiğini aktardı.

Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin birliğine ve beraberliğine kast etmek isteyenleri lanetliyor, aziz milletimizi ayrıştırmaya çalışanlara karşı dün olduğu gibi bugün de yarın da asla fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Benzer acıların tekrar yaşanmaması adına ayrılıkları değil, toplumsal barış ve kardeşliğimizi büyüterek gelecek nesillerimize huzur ve güven içinde bir Türkiye bırakmak için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz."