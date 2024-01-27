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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İzmir depremi için geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İzmir depremi için geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı. Kurtulmuş, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve ülkenin her türlü afetten korunmasını diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş\'tan İzmir depremi için geçmiş olsun mesajı
27.01.2024 - 10:17,
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen ve civar illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İzmir depremi için geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
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