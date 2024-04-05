TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kadir Gecesinin Türk milletine, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.
Kurtulmuş, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medyadan paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan ayının bereketiyle donanmış bu mübarek gece, bizlere kulluk bilincimizin yanı sıra insanlığa karşı sorumluluklarımızı da hatırlatıyor. Bu gece vesilesiyle Rabbimden bizlere rahmet kapılarını açmasını, dualarımızı kabul etmesini ve Mescid-i Aksa'nın esaretten kurtulduğu o kutlu günü göstermesini niyaz ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun."
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan büyükşehir belediyesi ve merkez ilçelerin belediye başkanları mazbatalarını alarak göreve başladı. AK Parti'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Fırat Görgel, il Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Onikişubat Belediye Başkanlığına seçilen Hanifi Toptaş ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Akpınar da görevlerine başladı.
Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, kentteki asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tanrısever, terör örgütlerine yönelik 14 operasyon gerçekleştirildiğini, uyuşturucu ile mücadelede okul çevrelerinde güvenlik tedbirleri alındığını ve kaçakçılık operasyonlarında çeşitli malzemeler ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, siber suçlarla ve kadına şiddetle mücadelede de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Tanrısever, vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyararak, şüpheli durumlarda en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezine başvurmalarını istedi. Geçen ay meydana gelen trafik kazalarında bir kişinin hayatını kaybettiği ve 116 kişinin yaralandığı da açıklandı.
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