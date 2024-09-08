TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili, "Katilleri en kısa zamanda adalet önünde hesaplarını verecekler, hepimiz adaletin tecellisinin takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Narin kızımızdan gelen acı haber hepimizin yüreğini yaktı. Rabb'im rahmetiyle kuşatsın. Başımız sağ olsun. Katilleri en kısa zamanda adalet önünde hesaplarını verecekler, hepimiz adaletin tecellisinin takipçisi olacağız."
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan Narin Güran Açıklaması - Son Dakika
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