TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı vesilesiyle milletimizin ve dünyanın her köşesinde yaşayan tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu günlerin, insanlığa kardeşlik, esenlik ve barış getirmesini diliyorum. Bayramların sevinçlerin paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği günler olduğunu belirten Kurtulmuş, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Bayramımız mübarek olsun.

10.04.2024 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ramazan Bayramı vesilesiyle milletimizin ve dünyanın her köşesinde yaşayan tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu günlerin, insanlığa kardeşlik, esenlik ve barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Kurtulmuş, bayramların sevinçlerin paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği günler olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, mesajında, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı vesilesiyle milletimizin ve dünyanın her köşesinde yaşayan tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu günlerin, insanlığa kardeşlik, esenlik ve barış getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Numan Kurtulmuş, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kütahya'da protokol, Ramazan Bayramı coşkusunu Ulu Camii'de halkla birlikte yaşadı
    09:56 Kütahya'da protokol, Ramazan Bayramı coşkusunu Ulu Camii'de halkla birlikte yaşadı

    Kütahya'da Vali Musa Işın ve protokol üyeleri, Ulu Camii'de düzenlenen bayramlaşma programına katılarak halkın bayramını kutladı. Bayramlaşma sonrası protokol üyeleri, vatandaşlarla kahvaltı yaparak sohbet etti.

  • Ulusal seviyede aranan PKK'lı terörist Türkiye'ye getirildi
    09:54 Ulusal seviyede aranan PKK'lı terörist Türkiye'ye getirildi

    Türk güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi yurtiçi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Uluslararası çapta aranan PKK'lı terörist Mehmet Kopal, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teröristin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı birlikte çalıştı.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Bayram Namazı Kıldı
    09:53 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Bayram Namazı Kıldı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı.

  • Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Mazbatasını Aldı
    09:46 Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Mazbatasını Aldı

    Yeniden seçilen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bayrama bir gün kala mazbatasını aldı. Sengel, vatandaşlarla birlikte kazanıp bölüşmeye devam edeceklerini belirtti.

  • Bitlis Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Bayramlaşma Programına Katıldı
    09:40 Bitlis Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Bayramlaşma Programına Katıldı

    BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçedeki kurum amirleri ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Maduro ile 5. kez görüştü
    09:39 Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Maduro ile 5. kez görüştü

    Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 5. kez yüz yüze görüştü. Petro ve beraberindeki heyet, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, Maduro tarafından törenle karşılandı. Diplomatik ilişkilerin düzelmesinin ardından 5. kez bir araya gelen Petro ile Maduro'nun iki ülke ilişkilerini ele aldığı bildirildi.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı
    09:34 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

    AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kasapoğlu mesajında, Ramazan ayının hüznünü geride bırakarak bayrama ulaşmanın sevincini paylaştıklarını belirtti ve bu mübarek ay boyunca yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını niyaz etti. Ayrıca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince milletle bir ve beraber olma bahtiyarlığını yaşadıklarını ve bu beraberliğin Ramazan'ın sevinci ve kardeşlik iklimiyle bereketlendiğini ifade etti. Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın tüm insanlığın hayrına ve esenliğine vesile olmasını diledi.


09:15 Ameliyattan çıkan Özgür Özel’in yeni imajı Ameliyattan çıkan Özgür Özel'in yeni imajı
09:11 Bayramın son günü kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saatlik kısıtlama getirildi Bayramın son günü kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara 24 saatlik kısıtlama getirildi
08:23 Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Partinin başında kal, ayrışmayın
08:22 AK Parti’den MHP’ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı AK Parti'den MHP'ye geçen ilçede yeni başkan borçları belediye binasına astı
08:11 Aile içi mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı Aile içi mal paylaşımı tartışması kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
09:54 Ulusal seviyede aranan PKK’lı terörist Türkiye’ye getirildi Ulusal seviyede aranan PKK'lı terörist Türkiye'ye getirildi
09:28 Survivor All Star’da Nagihan ve Seda birbirine giriyor: Gömerim seni Survivor All Star'da Nagihan ve Seda birbirine giriyor: Gömerim seni
08:13 Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes’da Feyza Civelek’in kombini alay konusu oldu Kızılcık Şerbeti ekibi Cannes'da! Feyza Civelek'in kombini alay konusu oldu
07:40 Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor Tolga Karel, beşinci kez baba oluyor
00:42 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduğunu biliyorum ama delilim yok
00:27 Uğur Dündar’ın yalanladığı ’’TRT Genel Müdürü’’ iddiası Tarık Akan’ın kitabında ortaya çıktı Uğur Dündar'ın yalanladığı ''TRT Genel Müdürü'' iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı
00:12 Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı’na sızdı Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı'na sızdı
22:52 Bakan Bolat’tan, ’’İsrail’e yeni yaptırımlar gelir mi’’ sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır Bakan Bolat'tan, ''İsrail'e yeni yaptırımlar gelir mi?'' sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 10:02:05. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement