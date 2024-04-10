TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ramazan Bayramı vesilesiyle milletimizin ve dünyanın her köşesinde yaşayan tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu günlerin, insanlığa kardeşlik, esenlik ve barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Kurtulmuş, bayramların sevinçlerin paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği günler olduğunu belirtti.
Kurtulmuş, mesajında, şunları kaydetti:
"Ramazan Bayramı vesilesiyle milletimizin ve dünyanın her köşesinde yaşayan tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu günlerin, insanlığa kardeşlik, esenlik ve barış getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Bayramımız mübarek olsun."
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı - Son Dakika
Kütahya'da Vali Musa Işın ve protokol üyeleri, Ulu Camii'de düzenlenen bayramlaşma programına katılarak halkın bayramını kutladı. Bayramlaşma sonrası protokol üyeleri, vatandaşlarla kahvaltı yaparak sohbet etti.
Türk güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi yurtiçi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Uluslararası çapta aranan PKK'lı terörist Mehmet Kopal, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teröristin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı birlikte çalıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı.
Yeniden seçilen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bayrama bir gün kala mazbatasını aldı. Sengel, vatandaşlarla birlikte kazanıp bölüşmeye devam edeceklerini belirtti.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ramazan Bayramı münasebetiyle ilçedeki kurum amirleri ve vatandaşlar ile bayramlaştı.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile 5. kez yüz yüze görüştü. Petro ve beraberindeki heyet, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, Maduro tarafından törenle karşılandı. Diplomatik ilişkilerin düzelmesinin ardından 5. kez bir araya gelen Petro ile Maduro'nun iki ülke ilişkilerini ele aldığı bildirildi.
AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kasapoğlu mesajında, Ramazan ayının hüznünü geride bırakarak bayrama ulaşmanın sevincini paylaştıklarını belirtti ve bu mübarek ay boyunca yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını niyaz etti. Ayrıca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince milletle bir ve beraber olma bahtiyarlığını yaşadıklarını ve bu beraberliğin Ramazan'ın sevinci ve kardeşlik iklimiyle bereketlendiğini ifade etti. Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın tüm insanlığın hayrına ve esenliğine vesile olmasını diledi.
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