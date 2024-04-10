TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ramazan Bayramı vesilesiyle milletimizin ve dünyanın her köşesinde yaşayan tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu günlerin, insanlığa kardeşlik, esenlik ve barış getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Kurtulmuş, bayramların sevinçlerin paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği günler olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, mesajında, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı vesilesiyle milletimizin ve dünyanın her köşesinde yaşayan tüm Müslümanların bayramını en içten dileklerimle kutluyor, bu günlerin, insanlığa kardeşlik, esenlik ve barış getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederim. Bayramımız mübarek olsun."