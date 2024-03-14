TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Çalışanlarının Haklarını ve Koşullarını İyileştirmek İçin Çalışacaklarını Belirtti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haklarını korumak ve çalışma koşullarını iyileştirmek adına ellerinden geleni yapmayı vazife bildiklerini belirtti.
Kurtulmuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, sağlık çalışanlarının, insan hayatını kutsal sayan bir misyonun parçası olduğunu kaydetti.
Sağlık görevlilerinin özverileri, fedakarlıkları ve gayretlerinin, millete ve insanlığa daha sağlıklı bir gelecek hazırladığını ifade eden Kurtulmuş, "Kıymetli hekimlerimiz ve sağlık görevlilerimizin gayretleri olmadan, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliği bu seviyede mümkün olamazdı. Sadece hastalıklarla mücadele etmekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda insanlık, merhamet ve adalet duygularını da temsil ediyorsunuz. Hastalarınıza olan şefkat ve anlayışınız, onların sadece bedensel değil ruhsal iyiliği için de büyük önem taşımaktadır. Hastalarınızın her zaman yanında olmanız, onlara umut ve güven duygusunu da aktaran bir destek sağlamaktadır." değerlendirmesini yaptı.
Tıp dünyasındaki teknolojik gelişmelerin, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişilebilirliğini artırmak için kritik bir rol oynadığını belirten Kurtulmuş, yeni tedavi yöntemlerinin, tanı araçlarının ve cerrahi tekniklerin, hastaların yaşam kalitesini artırırken, sağlık çalışanlarının da işlerini daha etkin bir şekilde yapmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında, şunları kaydetti:
"Pandemiler, salgınlar ve doğal afetler gibi acil durumlar, sağlık sistemlerinin direncini test eden ve sağlık çalışanlarının dayanıklılığını ortaya koyan zorlu zamanlardır. Bu tür krizlerde, diğer zamanlarda olduğundan daha fazla halk sağlığı önem kazanmaktadır. Hızlı, etkili ve etkin müdahaleler, hastaların hayatını kurtarmak ve hastalığın yayılmasını engellemek için kritik öneme sahiptir. Bu noktada, sağlık teknolojisinin ve tıbbi altyapının güçlendirilmesi, acil durumların etkileriyle başa çıkmak için hayati bir rol oynamaktadır.
En büyük yatırımın insana yapılması prensibi tüm bu çalışmaların merkezinde yer almalıdır. Haklarınızı korumak ve çalışma koşullarınızı iyileştirmek adına elimizden geleni yapmayı üzerimize vazife biliyoruz. Sağlık sistemindeki geliştirmeler için sizlerle birlikte çalışacağımızdan, gereken yasal düzenlemelerin yapıldığından ve yapılacağından, sesinizi Meclis kürsülerinden de her daim duyuracağımızdan emin olmanızı isterim. Bugün, sizlerin milletimiz için değerinizi bir kez daha hatırlamak ve minnetimizi ifade etmek istiyoruz. Hizmetlerinizdeki başarılarınızın devamını diler, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim."
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Çalışanlarının Haklarını ve Koşullarını İyileştirmek İçin Çalışacaklarını Belirtti - Son Dakika
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