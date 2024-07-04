TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Şehit Uzman Çavuş Cebrail Acar için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Uzman Çavuş Cebrail Acar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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