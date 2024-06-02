TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partilerle görüşecek - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partilerle görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında Meclis\'te grubu bulunmayan siyasi partilerle görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri çerçevesinde Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle görüşmelerini tamamladıktan sonra, bu hafta Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek. Kurtulmuş, siyasi partilerin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek ve tartışmalara başlanabilmesi için partilerin tekliflerini olgunlaştırmasını bekleyecek.

02.06.2024 13:45
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında bu hafta Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Yeni anayasa çalışmaları çerçevesindeki ziyaretlerine Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle başlayan Kurtulmuş, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüştü.

Kurtulmuş, yeni haftada Meclis'te temsil edilen ancak grubu bulunmayan partilerin yetkilileriyle görüşecek. Bu kapsamda 4 Haziran Salı ve 5 Haziran Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunmayan partilerin genel başkanları ile parti yetkililerini makamında kabul edecek Kurtulmuş, siyasi partilerin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin ardından, yaz döneminde partilerin tekliflerini olgunlaştırmasını beklediklerini, ekim ayından sonra, yeni yasama dönemi başladığında içeriğe ilişkin tartışmalara başlanabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partilerle görüşecek - Son Dakika

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