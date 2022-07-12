TBMM Başkanı Şentop, 13 ülkenin meclis ve senato başkanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, 13 ülkenin meclis ve senato başkanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı

12.07.2022 23:39
TBMM Başkanı Şentop, 13 ülkenin meclis ve senato başkanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, arife gününden itibaren telefonla görüştüğü 13 ülkenin meclis ve senato başkanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, arife gününden itibaren telefonla görüştüğü 13 ülkenin meclis ve senato başkanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Şentop, arife günü ile bayramın birinci ve ikinci günü, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Azhar Azizan Harun, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koshanov, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed El Şeyh, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim ile görüştü.

Şentop'un, dün, Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konulardaki iş birliğinin kazandığı ivmenin önemine dikkat çekildi.

Şentop, bugün de üç görüşme gerçekleştirdi.

Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile yaptığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra parlamentolar arası ilişkileri geliştirme arzusu ifade edildi.

Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Raşid et-Talbi el-Alemi ile yapılan görüşmede de Türkiye ile Fas arasındaki ilişkilerin, bölgenin barış, istikrar ve refahına katkısı vurgulandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Kurban Bayramı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, 13 ülkenin meclis ve senato başkanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, 13 ülkenin meclis ve senato başkanlarının Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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