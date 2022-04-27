TBMM Başkanı Şentop, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı

27.04.2022 09:37
TBMM Başkanı Şentop, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, milli gün dolayısıyla Güney Afrika Cumhuriyeti Parlamentosu

Ulusal Eyaletler Konseyi Başkanı Nkosiyakhe Amos Masondo'ya tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Milli Günü dolayısıyla Masondo'yu ve dost Güney Afrika Cumhuriyeti halkını Türk milleti ve şahsı adına tebrik eden Şentop, Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilişkilerin her alanda gelişmesine önem atfettiklerini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop mektubunda, "Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli Günü'nüzü bir kez daha kutlarken zatıalinize ve şahsınızda Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Eyaletler Konseyinin kıymetli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim." ifadelerine yer verdi.

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Mustafa Şentop, DOST Partisi, Güney Afrika, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika


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