TBMM Başkanı Şentop, Macar mevkidaşı Köver ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Macar mevkidaşı Köver ile görüştü

17.03.2022 19:29
TBMM Başkanı Şentop, Macar mevkidaşı Köver ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Lazlo Köver ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Lazlo Köver ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Şentop, Türkiye'nin parlamenter diplomasiye büyük önem verdiğini belirterek, diplomatik görüşmelerin bölgesel ve küresel krizler için çözüm önerileri gelişmesinde büyük rol oynadığını söyledi. Macaristan ile Türkiye'nin köklü dostluk bağları olduğunu kaydeden Şentop, iki ülke parlamentoları arasındaki temas ve iş birliğinin artırılmasını istedi.

'İLK GÜNDEN BERİ GİRİŞİMLERDE BULUNUYORUZ 'Ukrayna'da yaşanan krizin bir an önce sona ermesi yönündeki temennisini dile getiren Meclis Başkanı Şentop, şunları kaydetti: " Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve bunu kabul edilemez buluyoruz. Saldırılara derhal son verilmesi için Rusya nezdinde ilk günden beri girişimlerde bulunuyoruz. Bu savaşın kazananı olmayacağını, kaybedenlerin iki ülke halklarının olacağını anlatmaya çalışıyoruz. Hepimizin önceliği, akan kanın, gözyaşının, yıkımın durdurulması olmalıdır. Bunun için insani bir ateşkesin ve akabinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması gerekmektedir."Türkiye'nin, krizin başından bu yana barışın tesisi için sergilediği çabayı anlatan Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve çağrıda bulunduğu üzere, Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanlarını da bir araya getirme konusunda bir gayret içerisindeyiz. Bunun sonucu etkileyecek olumlu bir gelişme ortaya çıkaracağını düşünüyoruz" diye konuştu.Krizin, büyük bir göç dalgasını da tetiklediğini hatırlatan Şentop sözlerini şöyle tamamladı: "8 yıldır dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak emin olun ki Ukrayna kaynaklı büyük ve hızlı göç dalgası konusunda durumunuzu en iyi anlayan Türkiye'dir. Küresel bir sorun olan göçün sorumluluğunu, yükünü sadece kriz bölgelerine komşu ülkelerin taşıması büyük haksızlıktır. Bu küresel soruna küresel bir yaklaşımla ve küresel dayanışmayla karşılık vermek lazım. Bu yaşadığımız kriz gerek Avrupa'nın gerek bölgemizin gerekse dünyanın güvenlik bakımından yeni tedbirlere yeni uluslararası platformlara, anlayışlara ihtiyacı olduğunu gösterdi."

Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Lazlo Köver de Türkiye'nin barış müzakerelerindeki rolünü takdir ettiklerini belirterek, "Rusya ve Ukrayna arasındaki bu savaş alanında Türkiye'nin gayretlerine büyük bir saygıyla bakıyoruz" dedi.


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Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Macar mevkidaşı Köver ile görüştü - Son Dakika


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