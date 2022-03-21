TBMM Başkanı Şentop, Namibya Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, Namibya Milli Günü'nü kutladı

21.03.2022 10:06
TBMM Başkanı Şentop, Namibya Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Namibya Milli Günü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Namibya Milli Günü kutladı.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şentop, Namibya Milli Günü dolayısıyla Namibya Ulusal Meclisi Başkanı Peter Katjavivi ve Ulusal Konseyi Başkanı Lukas Sinimbo Muha'ya birer kutlama mesajı gönderdi.

Şentop, mesajlarında, " Türkiye, Namibya ile ilişkilerinin her sahada geliştirilmesine önem atfetmektedir. Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize müspet katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Şentop, Namibya Ulusal Konseyi ve Namibya Ulusal Meclisi üyelerine sağlık ve başarı dileklerini iletti.

YORUMLAR
500
Kilo vermek için başladı milli takıma seçildi Kilo vermek için başladı milli takıma seçildi

Mustafa Şentop, Namibya, Milli, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Namibya Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
11:07 Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı 918 liradan alıcı buluyor
00:10 Kutcher ve eşi Kunis çiftine yardımları için Zelenskiy'den teşekkür mesajı!
10:41 Tren ve kamyonet çarpıştı, 41 küçükbaş hayvan telef oldu!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi
10:30 FETÖ'nün sırrı, Bosna'da ortaya çıktı: Onlarca kitabı kütüphanede korunup, öğrencilere zorla okutuluyormuş
10:25 Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor
10:21 Putin hakkında yeni iddialar: Ailesini gizli bir yeraltı kentine gönderdi, kendine uçan sığınak yaptı, nükleer savaşa hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 11:26:52. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Namibya Milli Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement