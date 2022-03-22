TBMM Başkanı Şentop'tan yaşlı nüfus için Meclis araştırması önerisi - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaşlı nüfusun artışıyla oluşacak yeni ihtiyaç ve fırsat alanlarının ele alınması, yaşanılan, yaşanılması muhtemel olan sorunların tespiti, kamu hizmetlerinin bu yönde daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '18- 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' nedeniyle mesaj yayımladı. Şentop, yaşlılara gereken saygıyı, ilgiyi ve hürmeti göstermek, her koşulda el üstünde tutmak gerektiğini belirterek, mesajında şunları kaydetti:

"Güncel veriler ışığında, 2021 yılında dünya genelinde 65 yaş ve üzeri 764 milyonu aşkın kişi bulunmaktayken bu sayının 2050 yılında 1,5 milyarı aşacağı tahmin edilmektedir. Yaşlı nüfus açısından dünya genelinde 167 ülke arasında 68'inci sırada yer alan ülkemiz de bu artıştan payını almaktadır. TÜİK'in 18 Mart 2022 Cuma günü açıkladığı verilere göre; Türkiye'de yaşlı nüfus olarak ifade edilen 65 yaş üzerindeki kişi sayısı, 2016- 2021 yılları arasında yüzde 24 oranında artmış yaşlı nüfusumuzun toplam nüfusumuz içindeki oranı, 2010 yılında yüzde 7,2 iken 2021 yılında yüzde 9,7'ye yükselmiştir. Ayrıca, 2080 yılında bu oranın yüzde 25,6'ya ulaşması beklenmektedir. Yine TÜİK verilerine göre; ülkemizde 2021 yılında toplam 25 milyon 329 bin 833 hanenin yüzde 24,1'inde en az bir yaşlı bulunmaktadır. Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden 'yaşlı bağımlılık oranı' da 2021 yılında yüzde 14,3'e yükselirken çalışma çağındaki yüz kişiye düşen çocuk sayısını ifade eden 'çocuk bağımlılık oranı' ise yüzde 33'e düşmüştür. Gelecek perspektifi noktasında ülkemizde yaşlı bağımlılık oranının, 2025 yılında yüzde 16,4'e, 2030'da yüzde 19,6'ya, 2040 yılında yüzde 25,3'e, 2060'da yüzde 37,5'e ve 2080 yılında yüzde 43,6'ya çıkacağı öngörülmektedir."'MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINDA BÜYÜK FAYDA VAR'Şentop, Türkiye'de tek başına yaşayan yaşlı sayısının, 1 milyon 561 bin 398'i bulunduğunu; yüzde 74,9'unun kadın, yüzde 25,1'inin ise erkeklerden oluştuğunu aktararak, "Bu istatistiki veriler, dünya genelinde özellikle gelişmiş ülkelerin daha yoğun muhatap olduğu nüfusun yaşlanması meselesi üzerinde, önümüzdeki on yıllarda ülkemizde de ciddiyetle durulması gerektiğini ortaya koymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, sosyal bir hukuk devletidir. Bu bağlamda kültürümüzde çok değerli bir konumu haiz bulunan, hayat kıdemi fazla büyüklerimiz olan yaşlılarımıza, ihtiyaç duydukları kamu hizmetlerinin, yaşlı nüfus oranındaki artıştan etkilenmeden, sürekli ve sürdürülebilir şekilde ve her durumda üstün kalitede sunulması gerektiği tartışmasızdır. Bu çerçevede, demografik dönüşüm süreci içerisindeki ülkemiz nüfusunun, yaş gruplarına göre dağılımında yaşanan değişimin incelenmesi, yaşlı nüfusumuzun artışıyla oluşacak yeni ihtiyaç ve fırsat alanlarının ele alınması, yaşlılarımızın hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları veya yaşamaları muhtemel sorunların tespiti, söz konusu olası sorun alanları için gereken önlemlerin alınması ve yaşlılarımıza yönelik kamu hizmetlerinin bölgesel ve bireysel niteliklere göre çeşitlendirilerek, aksatılmadan ve daha nitelikli şekilde sunulması için kamu kurumlarımız tarafından alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasında büyük fayda görmekteyim" açıklamasında bulundu.

Öte yandan TBMM'de AK Parti grubunun, bu yönde önerge verme hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.