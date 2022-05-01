TBMM Başkanı Şentop: "Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop: "Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum"

01.05.2022 12:16

TBMM Başkanı Şentop: "Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı mesajla işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Şentop: "Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum"

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı mesajla işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesaplarından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Şentop mesajında, "Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesinde ve kalkınmasında rol üstlenen, el ele verip geleceği inşa eden tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum
TBMM Başkanı Şentop: Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum
TBMM Başkanı Şentop: Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum
TBMM Başkanı Şentop: Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum
TBMM Başkanı Şentop: Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 'Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop: "Tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" - Son Dakika
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