TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet Podgoritsa'ya geldi - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'ı kapsayan resmi çalışma ziyaretinin üçüncü bölümü için beraberindeki parlamento heyetiyle Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya geldi.

Şentop'u, Podgoritsa Havalimanı'nda, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç ve öteki ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Şentop, bugün Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç tarafından resmi törenle karşılanacak. Bu kapsamda, TBMM ve Karadağ Parlamentosu arasında Parlamentolar Arası İş Birliği Protokolü imzalanacak.

Şentop'un temasları kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanovic ve Başbakanı Zdravko Krivokapic ile de bir araya gelmesi bekleniyor.