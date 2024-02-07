Politika

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Gece gündüz çalışarak yolumuza daha güçlü devam edeceğiz." dedi.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, adaylarının Şanlıurfa için hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından il ve ilçe adaylarının açıklanacağını ifade eden Bozdağ, "Şanlıurfa için yeni bir yolculuğa daha güçlü bir iradeyle çıkmanın tam da zamanıdır diyoruz. Şanlıurfa'da yapacak daha çok işimiz var. Şanlıurfa'da hayata geçirecek daha çok projemiz var. Şanlıurfa'nın karşılanacak daha nice ihtiyaçları var. Durmak yok, gece gündüz çalışarak yolumuza daha güçlü devam edeceğiz. İşimiz hizmet, gücümüz millet anlayışıyla her şey Şanlıurfa için. Şanlıurfa'nın beklentilerini karşılamak, yerel yönetimle merkezi hükümet el ele daha iyi bir Şanlıurfa'yı oluşturmak, hepimizin ortak hedefidir. Şanlıurfa daha güçlü bir şekilde yükselişe geçecektir." diye konuştu.

31 Mart seçimlerinde bütün sandıklardan AK Parti'nin çıkacağına inandığını belirten Bozdağ, tüm teşkilatın aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam etmesi gerektiğini kaydetti.