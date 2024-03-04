TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ Şanlıurfa\'da açılış mitingi düzenledi

Politika

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın Şanlıurfa'da yaptığı açılış mitinge dönüştü.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde AK Parti'nin belediye başkan adayı Seyithan Atilla'nın seçim bürosu açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Bozdağ, AK kadrolarla hizmete devam edeceklerini belirterek, Şanlıurfa'da sürdürülen çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğini anlattı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Ceylanpınar'ın önünün açılması, istikametinde güçlü bir şekilde koşması, devam eden hizmetlerin hızla tamamlanması, yeni olanların güçlü bir şekilde hayata geçirilmesi ve Ceylanpınar'ın gelişmesi, AK kadrolar ve Seyithan Atilla ile devam edecek" dedi.

Belediye Başkan Adayı Seyithan Atilla ise, "Ceylanpınar halkı için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Miting havasında geçen açılışa TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile birlikte AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı ile mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. - ŞANLIURFA