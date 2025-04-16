TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Hukuka Aykırı Davranışı Tartışma Yarattı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Danışma Kurulu'nda oluşan bu ortak iradeye rağmen birleşimin sonunda TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı olarak, Katip Üye Sibel Suiçmez'e Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararın hüküm kısmını okutmuştur. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Anayasa'ya, İçtüzük'e ve teamüllere aykırı olarak bir metni katip üyeye okutması hem yetki aşımı hem de hukuken yok hükmündedir.