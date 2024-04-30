TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Moğolistan Meclis Üyesi, İnşaat ve Şehircilik Bakanı Davaasuren Tserenpil ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Moğolistan Meclis Üyesi, İnşaat ve Şehircilik Bakanı Davaasuren Tserenpil ile bir araya geldi

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Moğolistan Meclis Üyesi, İnşaat ve Şehircilik Bakanı Davaasuren Tserenpil ile bir araya geldi

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Moğolistan Meclis Üyesi, İnşaat ve Şehircilik Bakanı Davaasuren Tserenpil ile görüştü. Karaismailoğlu, Türkiye'de son 22 yılda ulaştırma, sağlık ve kentsel dönüşüm alanlarında büyük gelişmeler olduğunu ve turizmdeki başarılarından bahsetti. Tserenpil ise Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ve Türk iş adamlarını Moğolistan'a davet etti.

30.04.2024 12:44  Güncelleme: 13:09
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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Moğolistan Meclis Üyesi, İnşaat ve Şehircilik Bakanı Davaasuren Tserenpil ile bir araya geldi.

Karaismailoğlu, Meclis'te makamındaki görüşmede, Türkiye'de son 22 yıldır özellikle ulaştırma, sağlık ve kentsel dönüşüm alanlarında çok büyük gelişmelerin olduğunu; ulaştırma altyapısına yapılan yatırımların ülkelerin ekonomilerine ve ihracatına faydasının görüldüğünü söyledi.

Turizmde yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye'ye olan ilginin arttığına işaret eden Karaismailoğlu, "Geçen yıl turizmde rekorlar kırdık. 54 milyar dolarlık bir turizm geliri ve 54 milyon ziyaretçi ile Türkiye çok başarılı bir sezon geçirdi. 2024 yılı içerisinde turizm hedefimiz 60 milyar dolarlık bir turizm geliri ve 60 milyon ziyaretçi." dedi.

Bayındırlık ve imar konusunun Türkiye için önemine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz deprem bölgesi. 6 Şubat'ta dünyanın en büyük afetlerinden biriyle karşılaştık. 11 ilimizi kapsayan bu büyük afetin izlerini ortadan kaldırmak için yoğun bir çalışma var. 6 Şubat depreminden etkilenmeyen şehirlerimizdeki eski yapı stoklarının yenilenmesi konusunda olağanüstü bir çalışma var. Bununla ilgili gerekli düzenlemeleri komisyonumuzun çalışmaları ve çıkardığımız kanunlarla birlikte yoluna koyduk. Komisyonumuz çok önemli bir komisyon. Burada çıkaracağımız kanunlarla, düzenlemelerle icracı birimlere yardımcı olmak ve ülkemizin önünü açmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz."

Moğolistan İnşaat ve Şehircilik Bakanı Davaasuren Tserenpil de Türkiye'nin ulaşım ve kentsel dönüşüm tecrübelerinden yararlanmak istediklerini, ziyaretlerinin bu anlamda bir fırsat olduğunu söyledi.

Moğolistan'daki yatırım olanaklarından bahseden Tserenpil, Türk iş adamlarını Moğolistan'a davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Moğolistan Meclis Üyesi, İnşaat ve Şehircilik Bakanı Davaasuren Tserenpil ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Moğolistan Meclis Üyesi, İnşaat ve Şehircilik Bakanı Davaasuren Tserenpil ile bir araya geldi - Son Dakika
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