TBMM Çalışma Süresi Uzatıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM Kararına göre, 1 Temmuz Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci Birleşiminde karar verildi. Karar, Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre alındı. - ANKARA
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