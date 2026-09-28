TBMM, danışmanlara özel sağlık kontrolü iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi - Son Dakika
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TBMM, danışmanlara özel sağlık kontrolü iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

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TBMM Genel Sekreterliği, milletvekili danışmanlarına özel sağlık kontrolü iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Uygulama tüm personeli kapsayan zorunlu iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürütülüyor; mayıstan bu yana 1560 personelin muayenesi yapıldı, kalanlarınki sürüyor.

TBMM Genel Sekreterliği, "milletvekili danışmanlarına yönelik özel sağlık kontrolü yapılacağı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genel Sekreterlikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "TBMM'de milletvekili danışmanlarına yönelik sağlık kontrolü gerçekleştirileceğine" ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Mevzuat gereğince çalışanların sağlık muayenelerinin, çalışanın ve yaptığı işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfı dikkate alınarak kanunla belirlenen periyotlarda gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, uygulamanın herhangi bir personel grubuna yönelik özel bir düzenleme olmadığı kaydedildi.

Uygulamanın İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işveren tarafından belirli periyotlarda yerine getirilmesi gereken yasal bir yükümlülük olduğu vurgulanan açıklamada, mayıs ayından bugüne kadar TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatına bağlı çeşitli birimlerde görev yapan 1560 personelin sağlık muayenelerinin gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Kalan personelin muayenelerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu sağlık muayeneleri, milletvekili danışmanlarına yönelik yeni veya özel bir uygulama olmayıp TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında ilgili mevzuat kapsamında yürütülen ve bütün personeli kapsayan zorunlu iş sağlığı ve güvenliği uygulamasının bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
MilletvekiliPolitikaGüncelSon Dakika

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