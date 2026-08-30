TBMM\'de 30 Ağustos Zaferi Konseri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Karma Bando Ekibi ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonundaki kutlama programları kapsamında ilk olarak Mehteran Birliği, TBMM'nin ön bahçesinde marşlar seslendirdi.

Mehteran Birliği'nin konserinin ardından, TSK Karma Bando Ekibi, mini bir konser verdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karma Bando ve Mehteran Birliği, TBMM önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar yapılacak kortej yürüyüşüne katıldı. Ardından kortej yürüyüşü başladı.