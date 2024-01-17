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TBMM'de bildiri ve bez parçası tartışması yaşandı - Son Dakika
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TBMM'de bildiri ve bez parçası tartışması yaşandı

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında bildiri ve bez parçası tartışması yaşandı. Usta, Türk bayrağına bez parçası denileceğini iddia ederken, Başarır ise bunun kabul edilemez olduğunu belirterek Usta'nın özür dilemesini istedi.

TBMM\'de bildiri ve bez parçası tartışması yaşandı
17.01.2024 - 17:14,  Güncelleme: 17:42
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TBMM'de bildiri ve bez parçası tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda bildiri ve bez parçası tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta TBMM iradesi ile bir metin çıktığını belirterek, buna kağıt parçası denemeyeceğini ifade etti. Ayrıca Usta bayrakları göstererek CHP grubuna yönelik olarak Türk bayrağına da bez parçası diyeceklerini iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Türk bayrağına bez parçası denilemeyeceğini söyleyerek, Usta'nın özür dilemesini istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Leyla Şahin Usta, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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