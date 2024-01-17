TBMM'de bildiri ve bez parçası tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda bildiri ve bez parçası tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta TBMM iradesi ile bir metin çıktığını belirterek, buna kağıt parçası denemeyeceğini ifade etti. Ayrıca Usta bayrakları göstererek CHP grubuna yönelik olarak Türk bayrağına da bez parçası diyeceklerini iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Türk bayrağına bez parçası denilemeyeceğini söyleyerek, Usta'nın özür dilemesini istedi. - ANKARA