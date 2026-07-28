TBMM'de Çete Sorunları ve Ekonomik Kriz Tartışıldı - Son Dakika
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TBMM'de Çete Sorunları ve Ekonomik Kriz Tartışıldı

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TBMM'de yapılan toplantıda milletvekilleri çeteler ve ekonomik kriz konularını ele aldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, İstanbul ve diğer büyük kentlerde eski tip mafyaların yerini yeni nesil çetelerin aldığını söyledi.

Yoksul mahallelerdeki gençlerin dijital platformlar üzerinden lüks yaşam vaatleriyle tetikçi veya torbacı olarak suça çekildiğini anlatan Kok, "çetelere bile bile ortam hazırlandığını" savundu. Kok, "Yoksulluk ve geleceksizlik ortadan kaldırılmadan bu çeteler kontrol altına alınamaz." ifadesini kullandı.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'te esnafından asgari ücretlisine, sanayicisinden emeklisine kadar herkesin "ekonomik bir çöküş" içerisinde olduğunu ileri sürdü.

Şehir esnafının sorunlarından bahseden Meriç, "Gaziantep'te haziran ayında bir günde 10 konkordato ilan edildi. İnanın her ay 20-30 şirket konkordato ilan etmek için maalesef adliyelere başvuruyor. Buna rağmen hiçbir şey yapmayacak mısınız?" diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, "Kastamonu İnebolu Piyade Kayıkçı Loncası'na verilen İstiklal Madalyası'nın teslim edilmesi" hakkındaki konuşmasında, İnebolu'nun Kurtuluş Savaşı'ndaki önemine dikkati çekti.

TBMM'nin, 17 Kasım 1924'te İnebolu Piyade Kayıkçı Loncası'na madalya verilmesi kararı aldığını ancak madalyanın fiilen teslim edilmediğini anlatan Uluay, söz konusu madalyanın 30 Temmuz Perşembe günü düzenlenecek törenle teslim edileceğini bildirdi.

???????Uluay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sürece destek vererek TBMM'nin 1924'te aldığı kararın yerine getirilmesine katkı sağlayan TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve emeği geçen herkese İnebolu adına teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bu tarihi madalyanın İnebolu'muza, Kastamonu'muza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyor, Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, tıpkı o günlerde olduğu gibi günümüzde de dünya mazlum milletlerine yardım vizyonunu ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum."

Öte yandan, Genel Kurul Salonu'nda, Yeni Parti Grubu'nun, daha önce CHP Grubu'nun oturduğu sıralarda, CHP Grubu'nun ise DEM Parti ile MHP Grubu arasındaki sıralarda oturduğu görüldü.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Çete Sorunları ve Ekonomik Kriz Tartışıldı - Son Dakika

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