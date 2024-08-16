TBMM'de CHP'nin Can Atalay kararıyla ilgili genel görüşme önergesi kabul edilmedi - Son Dakika
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Politika

TBMM'de CHP'nin Can Atalay kararıyla ilgili genel görüşme önergesi kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi kararıyla ilgili genel görüşme yapılması önergesi kabul edilmedi. Önergenin yanı sıra TBMM'nin çalışmalarına devam etme önergesi de reddedildi.

16.08.2024 22:17
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TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi işlemi ile ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesi kabul edilmedi.

Olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi işlemi ile ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması" önergesinin ön görüşmeleri tamamlandı.

Siyasi parti gruplarının ve önergenin ilk imza sahiplerinin konuşmalarının ardından, genel görüşme açılıp açılmaması, Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan elektronik oylama sonucunda, önerge kabul edilmedi.

Olağanüstü toplantı gündeminin tamamlanması sonrasında CHP'nin, TBMM'nin çalışmalarına devam etmesine ilişkin önergesi oylamaya sunuldu. Bu önerge de kabul edilmedi.

Önergelerin kabul edilmemesinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM'de CHP'nin Can Atalay kararıyla ilgili genel görüşme önergesi kabul edilmedi - Son Dakika

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