TBMM'de Diyanet Kanununda Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM'de Diyanet Kanununda Değişiklik

29.05.2025 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlerini ve dini yayın denetimini düzenleyen değişiklikleri kabul etti.

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi???????'nin ilk 7 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi kurumlarca incelenmesi talep edilen dini yayınları inceleyecek ve mütalaa verecek. Kurul, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleri ile dini gün ve geceleri tespit ve ilan edecek, bunun için gerekli çalışmaları yürütecek.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur'an-ı Kerim meallerini Başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleyecek ya da incelettirecek.

Yapılacak inceleme sonunda İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Kurul tarafından tespit edilen meallerin, Başkanlığın yetkili ve görevli yargı merciine müracaatı üzerine basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilecek. Yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, yetkili ve görevli yargı mercii bu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararını verecek. Bu kararın bir örneği gereği yapılmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek. Bu kararlara ve Başkanlığın talebinin reddine dair kararlara karşı tefhim veya tebliğinden itibaren iki hafta içinde yetkili ve görevli yargı merciine itiraz yoluna gidilebilecek. İtiraz üzerine verilen karar kesin olacak.

Toplatma ve imha kararına, içeriğin çıkarılması kararına veya erişimin engellenmesi kararına itiraz edilmesi, karara konu yayınların toplatılmasına, içeriğin çıkarılmasına ve erişimin engellenmesine engel teşkil etmeyecek. Toplatma ve imha kararına konu yayınlar, bu karara süresi içinde itiraz edilmediği veya yapılan itiraz reddedildiği takdirde imha edilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulunun idari ve mali işleri Kurul Sekreterliğince yürütülecek.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu'nun görev ve yetkileri

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu'nun yapısı ile görev ve yetkilerinde düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, bir başkan ile 12 üyeden oluşacak.

Kurulun onay ve mührü bulunmayan mushaflar, cüzler halindeki mushaflar, mealli mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur'an-ı Kerimler basılamayacak ve yayınlanamayacak.

Onaysız veya mühürsüz basıldığı veya yayımlandığı tespit edilen mushaf ve cüzler halindeki mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur'an-ı Kerim yayınlarının, Başkanlığın yetkili ve görevli yargı merciine müracaatı üzerine basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılmış olanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilecek.

Yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, yetkili ve görevli yargı merci bu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verecek. Bu kararın bir örneği gereği yapılmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek.

Başkanlığın talebinin reddine dair kararlara karşı tefhim veya tebliğden itibaren iki hafta içinde yetkili ve görevli yargı merciine itiraz yoluna gidilebilecek, itiraz üzerine verilen karar kesin olacak.

Mushaflar, cüzler halindeki mushaflar, mealli mushaflar ile sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur'an-ı Kerim basım ve yayım kriterleri yönetmelikle düzenlenecek.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet birimleri, görevleri ve yetkilerine ilişkin hükmü yeniden düzenleniyor.

Buna göre, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sunacak.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatacak.

Göçmen, engelli, bağımlı, afetzede gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetleri yürütecek Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alacak, vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştiren kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerini denetleyecek. Genel Müdürlük tarafından ayrıca ihtiyaç duyulan yerlerde okuma salonu, aile ve dini rehberlik merkezi, gençlik çalışmaları merkezi ve benzeri yerler açılacak ve bunlarla ilgili işler yürütülecek.

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü ise toplumu din konusunda aydınlatmak amacıyla gerçek ve elektronik ortamda basılı, sesli, görüntülü eserler ile Türk İslam Sanatlarını geliştirmeye, tanıtmaya yönelik eserler hazırlayacak; hazırlatacak, bunları inceleyerek yayımlayacak, süreli yayınlar yapacak ve gerektiğinde ücretsiz yayın dağıtacak; dini bakımdan daha teferruatlı incelenmesi gereken eserleri Din İşleri Yüksek Kurulu'nun olumlu görüşünü aldıktan sonra yayımlayacak ve kütüphane açacak.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Başkanlıkça düzenlenen yardım kampanyalarını organize edecek; cami, mescit ve eklentilerinde gerçekleştirilecek yardım kampanyalarının uygulama usul ve esaslarını belirleyecek. Genel Müdürlük ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yönetilen cami, mescit ve Kur'an kurslarının müştemilatındaki yerlerin kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un atamalara ilişkin hükmünde yapılan değişikliğe göre, Başkanlık müşaviri, Başkanlık müftüsü ve Başkanlık vaizi ünvanındaki personel, başkanın uygun göreceği merkez veya taşra teşkilatına ait birimlerde çalıştırılabilecek. Başkanlığa ait kadrolara, Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir ünvan için boş kadro sayısının 3 katına kadar çağırılacak adaylar arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanacak.

Hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesi

Teklifle, hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesini düzenleyen hüküm yeniden düzenleniyor. Buna göre, hac ve umre seyahatleri ile ilgili iş ve işlemler ile Hac ve Umre Hesabından yapılan bütün harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Başkanlık ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek.

Hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesi, Hac ve Umre Hesabı'nın oluşturulması, bu hesapta yer alan tutarların harcanması, hac ve umre dönemlerinde hac ve umre faaliyetleri için yurt içinde görevlendirilen Başkanlık personeline sınav hizmetleri karşılığında ödenecek ücretler, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu ile Hac ve Umre Komisyonunun kuruluş, görev ve yetkilerine dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Kanun'un "Yurt dışı teşkilatı" başlıklı hükmünde yer alan sözleşmeli statüde istihdam edilenlere ödenecek aylık tutarında değişikliğe gidiliyor.

Teklifle, Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı teşkilatı, müşavirlik ve ataşeliklerden oluşacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kanun teklifinin 7'nci maddesinin kabul edilmesinden sonra birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Kurtulmuş, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'de Diyanet Kanununda Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi Türkiye’de bir ilk Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi! Türkiye'de bir ilk
Köprü trafiğini kilitleyen kaza 5 araç birbirine girdi Köprü trafiğini kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi
Erdoğan’ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor Gazze’de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 144 şüpheli yakalandı 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı
Survivor’da beklenmedik ayrılık Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti
Bıçak altına yatan Devrim Özkan’dan yeni haber Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

22:58
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
22:36
Yerlikaya: 9 Aralık’tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
19:39
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:53
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
10:05
Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı
Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı
09:59
İlker Ayrık’tan şaşırtan ’Çakallarla Dans’ itirafı Neden rol almadığını ilk kez açıkladı
İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı
09:58
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe’nin yeni antrenörü için bomba iddia
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
09:47
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
09:41
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 01:56:58. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM'de Diyanet Kanununda Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.