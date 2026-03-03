TBMM'de Ekonomi Tartışmaları

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, 2 Mart 1918'de Rize'nin yeniden özgürlüğüne kavuştuğunu anımsatarak, o gün kazanılan iradenin sadece bir şehrin kurtuluşunu anlatmadığını, aynı zamanda milletin ayağa kalkma azmini ve yeniden diriliş ruhunu temsil ettiğini belirtti.

Mertoğlu, Rize için çok önemli projeleri olduğunu söyleyerek, "Karadeniz'i baştan sona birbirine bağlayacak ve resmen başlamış olan Samsun-Sarp Hızlı Tren Projesi, ticareti ve lojistiği güçlendirecek stratejik bir adımdır. Rize-Erzurum demiryolu bağlantısı ise Karadeniz'i Anadolu'nun içlerine ve uluslararası ticaret koridorlarına bağlayacak önemli bir vizyonu yansıtıyor." dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'da sanayici ve yatırımcının yüksek faiz, belirsizlik ortamında yatırım planlarını askıya aldığını belirterek, ihracatçı firmaların kur politikası ve maliyet baskısı nedeniyle rekabet gücünü kaybettiğini söyledi.

Çan, liman kenti ve üretim üssü olma potansiyeline sahip Samsun'da dahi sanayi üretimi ve dış ticaretin istenilen ivmeyi yakalayamadığını belirterek, "Tarımda ise mazot, gübre, ilaç ve yem fiyatlarındaki artış üreticiyi üretimden uzaklaştırıyor. Çiftçi, borçla ayakta kalmaya çalışıyor, tarlasını ekmekten vazgeçenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Yanlış ekonomi yönetiminin Samsun'a yansıması budur." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, İzmir'in sanayi, tarım ve turizmiyle ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağladığını ancak hak ettiği planlı yatırımları alamadığını savundu.

Bilici, İzmir'in sorunlarını gündeme getirmek için bugüne kadar 61 soru önergesi verdiklerini belirterek, "Ancak bu önergelerimizden 25'i hala yanıtsızdır. İzmir, bugün çevre sorunlarından ulaşım altyapısına, deprem riskinden su krizine kadar birçok başlıkta çözüm bekleyen yapısal sorunlarla karşı karşıyadır." diye konuştu.