TBMM'de Fındık Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Erzincan-Başbağlar Katliamı", İYİ Parti'nin "fındıkta rekolte", DEM Parti'nin "orman yangınları" ve CHP'nin "motorlu kuryeler" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, fındığın Türkiye'nin milli ürünü, üreticinin ve milyonlarca vatandaşın alın teri olduğunu belirtti. Türkiye'nin fındık üretiminde lider ülke olmasına rağmen fındığın fiyatını belirlemediğini söyleyen Aydın, "Üretim bizde, bahçe bizde, fiyat iradesi yabancıların elinde. İtirazımız tam da buna." diye konuştu.

Fındıkta en kritik meselelerden birisinin rekolte hesabı olduğunu anlatan Aydın, fındıkta son yıllarda açıklanan rekolte rakamlarını eleştirdi.

Yapılan rekolte açıklamalarının üreticinin alın terini daha sezon başlamadan baskılayan bir araca dönüştüğünü savunan Aydın, açıklanan tahmini rekoltelerle pazara inen miktara baktıklarında ciddi bir yanılma oranının olduğunu söyledi. Aydın, "Sezon başlamadan yüksek rekolte açıklanmakta, piyasaya 'ürün bol' algısı verilmekte, tüccar, ihracatçı hesabını buna göre yapmaktadır. Üreticilerimiz de böylece daha fındığını toplamadan düşük fiyat psikolojisine mahkum edilmekte." sözlerini sarf etti.

Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Türkiye'nin dünya pazarındaki en büyük gücü olan fındığın bugün üreticisi için kazanç değil belirsizlik kaynağı haline dönüştüğünü söyledi.

Sorunun sadece fiyat meselesi olmadığını belirten Karaman, fındıkta üretim planlamasından, ihracata, rekolte tespitinden piyasa düzenine kadar uzanan yapısal bir kriz olduğunu savundu.

Türkiye'nin dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini, ihracatının ise yüzde 70'ini tek başına gerçekleştirdiğini ifade eden Karaman, "Dünya lideri olduğumuz bu üründen milyarlarca dolar kazanılırken üreticimiz hala emeğinin karşılığını alamıyor. Böylesine stratejik bir üründe dünya lideri olan ülkemizde üreticinin geçim sıkıntısı yaşaması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, fındığın yalnızca Karadeniz'in değil ülkenin en stratejik tarımsal ürünlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bugün fındık üreticisi emeğinin karşılığını ne yazık ki alamıyor." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2025 yılı için açıkladığı fındık alım fiyatlarını hatırlatan Demir, TMO'nun, 2026 yılı için üreticinin beklentilerini karşılayacak, emeğinin karşılığını verecek bir alım fiyatını açıklamasını istedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "fındığın geçim kaynağı olmaktan çıktığını, hayal kırıklığına dönüştüğünü" öne sürdü. İnsanların önceden fındık parasıyla düğün yapmayı, çocuğunu okutmayı hayal ettiğini söyleyen Torun, "Artık bahçesine girmekten korkar hale geldi. Artık üretici, 'acaba toplamasam da bahçede mi bıraksam daha karlı olur?' demeye başladı." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olan fındığın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu anlatan Torun, fındık üretiminde Türkiye'nin rakiplerinin arttığını, fındıkla ilgili bir destek verilmemesi durumunda gelecek yıllarda Karadeniz'de üreticilerin fındıktan gelir elde edemeyeceğini ifade etti.

Açıklanması beklenen bu yıla ilişkin fındık alım fiyatına yönelik çağrıda bulunan Torun, "Gelin, TMO'ya kaynak aktarın, mübayaa alanlarını büyütsün ve 300 liranın üzerinde maliyeti olan fındığa bir fiyat versin de özellikle piyasaya terk etmesin." sözlerini sarf etti.

AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, "fındığın ve üreticinin sahipsiz bırakıldığına" yönelik söylemin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. AK Parti iktidarı öncesinde fındık fiyatının dolar olarak karşılığının 95 sent olduğunu ifade eden Kaynak, 2025 yılı için açıklanan fındık alım fiyatını anımsatarak, "Açıkladığımız fındık fiyatı 4 dolar 34 sentti." dedi.

Fındık fiyatlarının belirlenmesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Kaynak, "Bazen bir malı üreten onun dünyadaki piyasasını belirleyen değildir. Fındık fiyatını tek başına belirleyen, bir ülkenin yaptığı üretim değildir. Faktörler çok fazla." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.